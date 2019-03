Kyhna

Die Spargelsaison hat begonnen. Auf den Feldern der Firma Gemüsebau Kyhna in Nordsachsen wurde am Donnerstag das erste Freiland-Edelgemüse dieses Jahres geerntet. „Wir sind diesmal sehr früh dran“, bemerkte Betriebsleiter Jürgen Kopf (62). Ganze zwei Wochen zeitiger als noch im vergangenen Jahr stoßen die weißen Spargelköpfe durch die Sanddämme. Jürgen Kopf hat für die diesen Frühstart eine einfache Erklärung: „Wir hatten im Februar bereits sehr viele Sonnenstunden, so dass sich der Boden schnell erwärmen konnte. Das tat der Spargelpflanze sehr gut.“ Zudem wenden die Kyhnaer Gemüsebauern eine Technologie an, die dazu führt, die Ernte vorzuverlegen..

Zur Galerie Auf den Feldern rund um Kyhna sind wieder die Spargelstecher unterwegs und graben das zarte Gemüse aus.

Von den derzeit 65 Hektar großen Spargelfeldern sind gut die Hälfte unter Folien. Bereits im zeitigen Frühjahr werden die angehäufelten Dämme mit einer Folie abgedeckt, die auf einer Seite weiß, auf der anderen schwarz ist. „Die schwarze Seite dient dem Zweck, dass der Spargel, wenn er durch den Damm wächst, nicht violett wird. Sie sorgt aber auch dafür, dass der Boden nicht austrocknet. Zudem führt sie zur schnelleren Temperaturerhöhung im Damm“, erklärt Jürgen Kopf. Die weiße Seite erfüllt eine kühlende Funktion. Insbesondere in der Hochsaison bremst sie das Wachstum der Spargelstangen. Für bis zu 40 Grad Celsius und damit für eine optimale Wachstumstemperatur sorgt ein Mini-Tunnel aus transparenter Folie. Diese Konstruktion sei zwar kostenaufwendig und auch sehr windanfällig, dennoch habe sich diese Technologie durchgesetzt und bewährt.

Start im Jahr 1995

Jürgen Kopf hat die Spargelproduktion in Kyhna von Anfang an in verschiedenen Funktionen begleitet.1995 startete man dort mit etwa 25 Hektar. Seit 2010 arbeitet Jürgen Kopf als Betriebsleiter. „Ein paar Jahre werde ich wohl noch dabei sein“, wünscht sich der ehemalige Leistungssportler.

Derzeit ziehen neun Saisonarbeiter, vorwiegend polnische Frauen und Männer, mit den eigens entwickelten Spargelspinnen über die Felder. Die elektrisch angetriebenen Fahrzeuge heben die Folie an, ermöglichen das Stechen der etwa 20 Zentimeter langen Spargelstangen und legen anschließend die Folien wieder auf dem Damm ab.

Ernte ist körperlich anstrengend

Körperlich anstrengend ist die Tätigkeit trotzdem. Die nahezu ständig gebückte Haltung koste viel Kraft, verriet eine Arbeiterin. Wer auf den Kyhnaer Äckern Spargel sticht, sei Spezialist, hieß es. Es bedürfe einer besonderen Technik und auch viel Erfahrung, um die Spargelstangen zu ernten. Jede Spargelpflanze entwickelt pro Saison bis zu sieben Triebe. Der siebte müsse aber stehen bleiben, damit die Pflanze Kraft fürs neue Jahr sammeln kann. „Deshalb endet am 24. Juni die Spargelernte“, so der Betriebsleiter.

Hochsaison ab Ostern

In der Hochsaison, die nach Jürgen Kopfs Auffassung nach Ostern, also ab dem 21. April beginnt, wird die Zahl der Arbeitskräfte bis auf 75 steigen. „Wir haben in diesem Jahr die Anbaufläche zwar von 95 auf 65 Hektar reduziert, werden aber dennoch etwa die Hälfte der Spargelflächen in Sachsen bereitstellen“, teilte Jürgen Kopf mit. Die Kyhnaer trennten sich von älteren Spargelfeldern. Die Spargelpflanze könne bis zu zwölf Jahre genutzt werden.

Die jetzt gestochenen und verarbeiteten Spargelstangen werden ab sofort auf den Wochenmärkten in Leipzig und Halle angeboten. Ab dem 5. April öffnet dann auch der Hofladen (www.kyhna-spargel.de) in Kyhna.

Hoffest am 25. Mai

„Zum Osterfest werden wir ausreichend Spargel in sehr guter Qualität auf dem Markt bringen können“, ist sich Betriebsleiter Kopf sicher. Das über die Landesgrenzen bekanntgewordene Hoffest in Kyhna findet am 25. Mai statt.

Von Diemo Wolf