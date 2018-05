Kyhna

Weißes Edelgemüse lockte am vergangenen Wochenende wieder tausende Spargelliebhaber zum Hoffest nach Kyhna.

Zur Galerie Beim Spargelhoffest in Kyhna drehte sich alles um das weiße Edelgemüse. Neben Spargel konnten auch weitere regionale Produkte gekauft werden.

Ob klassisch mit Schnitzel und Kartoffeln unter Sauce Hollandaise, als Salatbeilage oder als Suppe wanderte rund eine Tonne Spargel über die Theke von Gastro-Chef Rico Eichler und seinem hiesigem Team. Musikalisch begleiteten die Delitzscher Stadtmusikanten die Besucher am Mittagstisch mit bekannter böhmischer Blasmusik durch die Mahlzeit. Wenige Meter weiter sprangen die Kleinsten auf der Hüpfburg ihre Kreise, und zahlreiche Gäste stöberten zwischen regionalen Spezialitäten, Küchenutensilien und den Spargelständen hin und her. Interessiert beobachteten Groß und Klein auch, wie die Klingen der Schälmaschine feinsäuberlich die weißen Spargelstangen von ihrer teils holzigen Schale trennten. Stündliche Führungen, vorbei an den riesigen Landwirtschaftsmaschinen und durch die Spargelproduktion lockten ebenfalls.

Pünktlich zum traditionellen Spargelhoffest ist nun mit bisher rund 260 Tonnen Spargel auch der Höhepunkt der diesjährigen Ernte erreicht, erklärte Bernd Meinert, Geschäftsführer der Gemüsebau Kyhna KG. Noch bis mindestens zum 24. Juni werden die Theken der Verkaufsstände mit frischen Spargel gefüllt sein.

Von Alexander Prautzsch