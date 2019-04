Delitzsch

Jens Geidel, Inhaber des Rewe-Marktes in der Delitzscher Eisenbahnstraße, ist fassungslos. „Wer macht so etwas?“, fragt sich der Händler. Aus dem Getränkeladen seines Marktes ist der gesamte Inhalt einer Spendenbox gestohlen worden. Damit sollte unter dem Motto „Ein Herz für Kinder“ hier vor Ort geholfen werden.

Kunden konnten Leergut spenden

Kunden haben im Getränkemarkt direkt neben der automatischen Leergutannahme seit gut einem Jahr die Gelegenheit genutzt, ihren Leergutbon in einen kleinen grünen Briefkasten zu werfen. Das Geld kommt wohltätigen Zwecken zugute, indem Geidel es eins zu eins spendet. 2018 konnte er die Fröbelschule zur Förderung von Kindern mit Behinderung mit insgesamt 1000 Euro unterstützen, 750 Euro davon kamen allein aus den Leergutbons, den Rest legte der Markt drauf. Auch in diesem Jahr waren schon einige Bons eingegangen, sie sollten an das Kinderheim in Biesen gespendet werden. Dieses zu unterstützen, hat sich der Markt in diesem Jahr mit einer Osteraktion auf die Fahnen geschrieben. Unter dem Motto „Kinder helfen Kindern“ werden Eier bemalt und zum Stückpreis von einem Euro verkauft. Etwa 600 Euro sind schon zusammengekommen, die Bon-Einnahmen sollten noch mit eingehen. „Wir haben uns das Ziel gesetzt, mindestens 1000 Euro zu spenden“, sagt Jens Geidel.

Der oder die Täter haben auch nichts vom Briefkasteninhalt der letzten Monate. Die Mitarbeiter sind geschult, veraltete Bons nicht anzunehmen.

Von Christine Jacob