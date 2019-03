Delitzsch

Wenn alles weiter nach Plan läuft, ist im November schon Einzug. Am Donnerstag wurde der erste symbolische Spatenstich für den Hallenneubau der Bioversal Deutschland GmbH im Industrie- und Gewerbegebiet Delitzsch-Südwest an der Ecke von Carl-Friedrich-Benz- und Rudolf-Diesel-Straße gefeiert. Entstehen soll eine komplett neue Niederlassung für das auf Entölungsprodukte spezialisierte Unternehmen.

Delitzscher Kompetenz gefragt

1990 wurde das Unternehmen in der Loberstadt gegründet, hat seinen Sitz bislang im Ortsteil Döbernitz. Eigentlich stammt das Unternehmen aus dem Oldenburger Raum, setzte bei Vertrieb und Dienstleistungen seit der Wende stets auf die Kompetenz in Ostdeutschland und hat nie darüber nachgedacht, den Sitz in Delitzsch fallen zu lassen. Nicht nur alte Industriehallen hat Bioversal saniert, die Kompetenz des Unternehmens war auch nach dem Elbehochwasser 2002 bei der umweltgerechten Bewältigung der Folgeschäden gefragt. Und: Ohne Bioversal keine Feuerwehr. So kommen die Produkte dann zum Einsatz, wenn die Kameraden eine Ölspur zu beseitigen haben – 1993 hat Bioversal dafür ein eigenes, auf die speziellen Bedürfnisse zugeschnittenes Produkt entwickelt. Produziert wird weiterhin in Oldenburg. Vertrieb und Dienstleistung in Delitzsch liefen immer autark, sagt Bioversal-Geschäftsführer Reza Amini. Seit rund drei Jahren führt er die Geschicke des Unternehmens, wagt nun mit seinen Leuten den Schritt hinaus aus einem Mietobjekt in Döbernitz in eine eigene Immobilie. Ein Schritt, der eigentlich schon vor Jahren für einen anderen Standort in Delitzsch Südwest geplant war. Das Schicksal kam dazwischen. Der langjährige Prokurist Bernd Torge verstarb unerwartet, das Team traf dieser Schicksalsschlag schwer. „Der Erfolg und dass wir nun diesen Schritt wagen und hier stehen können, fußt total auf der wirklich herausragenden Arbeit von Bernd Torge“, betont der 40-jähriger Reza Amini voller Dankbarkeit für Bernd Torge, der stets für alle im Team mehr als „nur“ der Chef, sondern ein Freund war.

Das Team von Bioversal hat den Schicksalsschlag überwunden. Es geht mit großen Schritten voran. So ist perspektivisch auch personelles Wachstum von 14 auf bis zu 20 Mitarbeiter in den nächsten Jahren nicht ausgeschlossen.

Von Christine Jacob