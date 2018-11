Delitzsch

Teilerfolg nach den schweren Vandalismusschäden auf dem Spielplatz in der Halleschen Straße: Zu der Beschädigung des Wippautos konnten nun zwei 15-jährige Täter ermittelt werden. Sie hatten das Spielgerät im August beschädigt. Die Teenager müssen nun mindestens mit einer Schadensersatzforderung der Stadt Delitzsch rechnen. Zudem wurde am Dienstag ein Strafantrag gestellt, weil die Jugendlichen die Sitzbretter an dem Auto rabiat zerstört hatten.

Ermessen der Staatsanwaltschaft

Wie das Delikt strafrechtlich bewertet wird, ist Ermessen der Staatsanwaltsschaft, betont die Stadtverwaltung. Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) hatte solche Täter, die auf Spielplätzen Vandalismus begehen, vor Kurzem als „Kriminelle“ bezeichnet. Wer fremdes Eigentum zerstöre, müsse mit einer Strafe rechnen, so das Stadtoberhaupt nun. Man werde solche Vorfälle weiter auch in Zusammenarbeit mit der Polizei mit Konsequenz verfolgen und derartige Ermittlungserfolge mitteilen. Immer wieder kommt es auf den Delitzscher Spielplätzen und auch an anderen Stellen zu Vandalismus. Nicht immer können die Täter dingfest gemacht werden.

Demontage nötig

Vor allem den Spielplatz in der Halleschen Straße hatten Vandalen in den vergangenen Wochen und Monaten mehrfach heimgesucht. In der Folge dieser Vandalismus-Attacken mussten Spielgeräte aus Sicherheitsgründen teilweise abgebaut werden. Solche Geräte wie Rutsche und Klettergerüst, Schaukel und anderes stehen weiter zur Verfügung. Der Spielplatz am Halleschen Turm ist einer der beliebtesten in der Stadt.

Von Christine Jacob