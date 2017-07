Anfang 2017 brach in Ställen der Agrar und Umwelt AG Loberaue in Rackwitz die Geflügelgrippe aus. Damit sie sich nicht in weiteren ausbreiten konnte, wurden 6500 Puten getötet. Staatsministerin Barbara Klepsch (CDU) schaute sich nun in dem betroffenen Betrieb um.