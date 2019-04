Delitzsch

Ob nun die Bürgerinitiative Grünes Delitzsch oder die fleißigen Unterschriftensammler, die im Zuge der Baumfällungen am Wallgraben eine Petition einreichten – immer wieder wird von der Stadt Delitzsch gefordert, dass sie die Baumkommission wieder einsetzt. Diese arbeitete ehrenamtlich und beriet zum Baumbestand. In der Petition ging es unter anderem darum, einen sorgfältigeren Umgang mit dem Thema Grün in der Loberstadt, nicht nur bezogen auf die Fällungen am Wallgraben, zu erreichen – etwa durch Beratung.

Stadt setzt auf Satzung

Die Stadtverwaltung sieht keine Notwendigkeit, die Kommission wieder zu aktivieren. Zuletzt habe man sie zu Rate gezogen, als es 2013 darum ging, den Gehölzbestand an der Wallgrabenpromenade zu bewerten und weiter zu entwickeln. Da die Verwaltung zwischenzeitlich aber eine Gehölzschutzsatzung erlassen habe, die auch die Vorgaben für den Ausgleich bei Baumfällungen regelt, sei solch eine Beratung nicht mehr nötig. Zudem würden größere Eingriffe in den Baumbestand bei Baumaßnahmen in der Regel nur unter Genehmigung anderer Behörden wie der Naturschutzbehörde erfolgen, die dann eine Ökobilanz oder einen landschaftspflegerischen Begleitplan fordern, der von einem Fachbüro erstellt wird.

Nachpflanzungen in Delitzsch geplant

So regelt die Gehölzschutzsatzung auch, dass und wie viele Bäume am Wallgraben nachgepflanzt werden. Als Ersatz für die im Zuge der Wallgrabensanierung gefällten Bäume wird die Stadt 40 Stück nach dem Ende der Sanierung nachpflanzen. Eigentlich müssten es gemäß dieser Gehölzschutzsatzung 89 Stück im Stammumfang von 14 bis 16 Zentimetern sein. Die Stadt greift auf eine weitere Regelung zurück: Die Satzung bietet die Möglichkeit, bei einer Erhöhung der Pflanzqualität, also Bäumen mit größeren Stammumfängen, die Zahl zu reduzieren. So will man unter anderem Bäume mit Stammumfängen von 20 bis 25, 25 bis 30 und auch 30 bis 35 Zentimetern setzen. Diese 40 Bäume entsprechen einem Ausgleich von 100 Bäumen mit einem Stammumfang von 14 bis 16 Zentimetern.

Von Christine Jacob