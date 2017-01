In den Nachwuchs zu investieren, steht in diesem Jahr hoch oben auf der Agenda der Stadt Delitzsch. Mit dem Förderprogramm „Brücken in die Zukunft“ werden zum Beispiel neue Hortplätze geschaffen. Und an anderer Stelle wird aufgerüstet – die Delitzscher Spielplätze bekommen neue Geräte.