Stadt Delitzsch übernimmt Trägerschaft für neuen Hort

Mit dem Investkraft-Programm „Brücken in die Zukunft“ soll in der ehemaligen Westschule in Delitzsch ein neuer Hort für 300 Kinder entstehen. Nun ist auch geklärt, wer die Trägerschaft übernehmen wird. Awo, DRK und SKZ sind in der Bewerbungsphase leer ausgegangen.