Stadt Delitzsch wandelt Straße Gerberplan in Tempo-30-Zone um

Delitzsch. Kraftfahrer und auch Radfahrer müssen sich demnächst in Delitzsch auf eine geänderte Verkehrsführung einstellen, denn die Stadt beabsichtigt, eine weitere Straße als Tempo-30-Zone auszuweisen. Nachdem bereits in der Straße „Am Wallgraben“ zwischen Rosental und Roßplatz das Tempolimit 30 Kilometer je Stunde gilt, wird jetzt auch der Gerberplan zu einer solchen Zone rund um die Altstadt. Der Gerberplan, an dem sich zwei Eingänge zum Ehrenberg-Gymnasium befinden, erfährt damit eine Verkehrsberuhigung. Mit der Einführung des Tempolimits setzt die Stadt eine weitere Maßnahme aus ihrem Radverkehrskonzept um, denn diese Straße wird unter anderem wegen der Schule auch von Radfahrern viel frequentiert.

Verkehrsführung ändert sich

Mit der Neuregelung, die laut Bürgermeister Thorsten Schöne (parteilos) spätestens bis 31. August umgesetzt werden soll, wird auch die Karlstraße Teil der Tempo-30-Zone. Weil in 30er-Zonen prinzipiell die Vorfahrtsregelung „rechts vor links“ gilt, ändert sich an der Kreuzung Gerberplan/Am Wallgraben/Schützenplatz die Verkehrsführung. Die vom Gerberplan nach links in die Straße Am Wallgraben abbiegende Hauptstraße entfällt. Alle Straßen am Knoten sind dann gleichberechtigt, damit entfallen auch einige Verkehrszeichen (Hauptstraße, Vorfahrt beachten). Auf die Änderung will die Stadtverwaltung in den ersten vier Wochen nach der Neubeschilderung in diesem Bereich mit dem zusätzlichen Verkehrszeichen „Vorfahrt geändert“ aufmerksam machen.

Von Thomas Steingen