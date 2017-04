Zunächst sind es nur drei Busse, aber es sollen mehr werden. Die Stadtgebietslinien in Delitzsch werden in Kürze ausschließlich von erdgasbetriebenen Fahrzeugen bedient. Dazu investierte das Omnibusunternehmen Auto Webel in umweltfreundliche Technologie. Das Landratsam unterstützt den Schritt und finanziert den zusätzlichen Unterhaltungsaufwand.