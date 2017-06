Delitzsch. Erst im zweiten Anlauf hat es geklappt. Nachdem sich bei der ersten Ausschreibung keine Interessenten für die klassizistische Villa Am Wallgraben 6 in Delitzsch fanden, gaben nun zwei ihre Gebote ab und der Stadtrat stimmte für den Deal. Das denkmalgeschützte Haus ist damit verkauft – das aber auch nur eigentlich, denn das letzte Wort haben andere.

Niedrige Gebote

Die Rechtsaufsichtsbehörde muss dem Verkauf erst noch zustimmen, vorher ist er nicht über die Bühne zu bringen. Der Grund: Das Mindestgebot für das Objekt lag auch in der zweiten Ausschreibung bei 80 000 Euro. Der Interessent, für den jetzt der Stadtrat einstimmig seinen Zuschlag gab, bot aber nur 58 750 Euro an und lag damit deutlich unter dem avisierten Ziel. Der andere Interessent wollte sogar nur 31 500 Euro für die ehemalige Fabrikantenvilla bezahlen.

Rechtaufsicht hat das letzte Wort

„Wir werden eine Genehmigung einholen müssen“, so Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos), denn der Verkauf findet mit seinen 56 Euro pro Quadratmeter unterhalb des Bodenrichtwerts von über 100 Euro statt. Allerdings, so Wilde, sei ja praktisch keine Alternative vorhanden, da die Ausschreibungen so zäh verlaufen seien. Der Denkmalschutz sei „nicht ganz ohne“ und ein Verkauf sei vielleicht die letzte Chance, das stadtbildprägende Haus überhaupt zu retten.

Die Villa steht seit Jahren leer und befindet sich in einem schlechten baulichen Zustand. Axel Schüler, der den Zuschlag erhalten hat, ist selbst Delitzscher. Der Inhaber einer Baufirma plant in dem Gebäude zwei Büros einzurichten – eines davon soll der Eigennutzung dienen, in das andere eine renommierte Rechtsanwalts- und Steuerkanzlei einziehen.

Von Christine Jacob