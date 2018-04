Stadtwerke Delitzsch bauen Fernwärmeversorgung aus

Die Fernwärmeversorgung wird an Bedeutung gewinnen, stellte kürzlich Stadtwerke-Geschäftsführer Robert Greb beim Besuch des sächsischen Staatsministers der Finanzen, Matthias Haß, fest und machte dies vor allem am Preis-Leistungs-Verhältnis fest. Die Stadtwerke versorgen allein in Delitzsch Nord und West etwa 2370 Wohnungen.