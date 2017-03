Delitzsch. Mit einem ganz besonders dreisten Fall von Vandalismus haben es die Stadtwerke in Delitzsch (SWD) zu tun. In der Loberstadt werden nämlich immer wieder öffentliche Straßenlaternen von bisher Unbekannten beschädigt. Dabei werden bewusst die Deckel der Leuchtmasten aufgeschraubt und die Stromversorgungskabel durchgeschnitten. Das sei nicht nur Vandalismus, wie ihn vielleicht angetrunkene Jugendliche nach einem Diskobesuch begehen, sondern „das ist im höchsten Maße kriminell“, sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Robert Greb. Denn die durchgeschnittenen und unter Spannung stehenden Leitungen stellen eine erhebliche Gefahr für Passenten dar. Würde ein Kind beispielsweise in diese offenen Anschlusskästen greifen, könnte das lebensgefährlich werden.

Bisher 75 Fälle angezeigt

Seit Ende 2015 haben die Stadtwerke mit diesem Problem zu kämpfen. Rund 75 registrierte Fälle haben sie seit 2016 bei der Polizei angezeigt. Der materielle Schaden beläuft sich auf rund 150 bis 200 Euro je Straßenlampe. „Manchmal müssen wir auch neue Mastdeckel besorgen, weil diese verschwunden sind“, sagt Michael Denef, Technischer Leiter der SWD. Er vermutet, dass der Täter nachts unterwegs ist. „Oft sind dann gleich mehrere Lampen betroffen. Sobald wir Kenntnis von den Schäden erhalten, werden die Lampen unverzüglich repariert“, so Denef weiter.

Im diesem Jahr mussten die SWD-Monteure bereits 18 Straßenlampen instand setzen, erzählt Elektriker Peter Eller, und er beschreibt, wie der Täter vorgeht. „Offensichtlich durchtrennt er mit einem Seitenschneider das Kabel, das die betreffende Lampe mit Strom versorgt. Die dickeren Kabel, mit denen die Lampen untereinander verbunden sind, bleiben unversehrt.“

Aufruf für Mithilfe

Obwohl die Polizei intensiv ermittele, fehlt bisher noch jede Spur von den Verursachern. Deshalb haben die Stadtverwaltung und die SWD jetzt eine Belohnung in Höhe von 500 Euro für Hinweise aus der Bevölkerung ausgesetzt, die zur Ergreifung der Täter führen. Zudem erneuern beide ihre Bitte von vor einem Jahr, indem sie die Bürger um mehr Aufmerksamkeit bitten. „Wer Vandalismus an den öffentlichen Straßenlaternen beobachtet, der sollte unverzüglich das Polizeirevier unter der Telefonnummer 034202 660 oder die Stadtverwaltung unter 034202 670 informieren“, so Greb.

Von Thomas Steingen