Delitzsch

Ohne Strom, Gas und Fernwärme würde es nicht nur in Delitzsch in diesen Tagen ziemlich düster und kalt sein. Damit der Energiefluss weiter und besser klappt, haben die Stadtwerke Investitionen im Wert von 3,5 Millionen Euro auf der Liste.

Rekordsumme

Tatsächlich ist das eine Rekordsumme. Im vorigen Jahr standen Projekte im Wert von 2,5 Millionen auf dem Plan. Ob alles tatsächlich umgesetzt wird, hängt nicht allein von den SWD ab. Die eigenen Projekte werden zum Beispiel mit den anderen Bauträgern wie der Stadt, dem Abwasserzweckverband und Versorgungsverband koordiniert. „Wir bereiten in jedem Jahr die anstehenden Erschließungen vor, so zum Beispiel auch für das Wohngebiet auf dem Gelände der ehemaligen Bauunion, das nun in diesem Jahr wahrscheinlich starten kann“, erklärt Michael Denef, Technischer Leiter der SWD. Zudem sind die Stadtwerke zum Beispiel auch beim Bau von Blockheizkraftwerken für Objekte privater Bauträger aktiv. Da sind natürlich Verträge nötig.

Stromtrasse

Der größte Teil, 1,2 Millionen Euro, sind jedenfalls für die Investitionen ins Stromnetz der Stadtwerke vorgesehen. Erneuert werden unter anderem die Leitungen im Mittelspannungsnetz zwischen der Dübener Straße und der Eilenburger Chaussee in zwei Abschnitten. Seit 2015 wurde der Austausch der Kabel aus DDR-Zeiten, die inzwischen störanfällig werden, vorangetrieben. Seit dem vorigen Jahr liegt die Trasse zwischen Benndorfer Land- bis zur Dübener Straße im Fokus.

Ende der Stromzähler-Ära

In diesem Jahr steht auch der Abschied von der Ära der mechanischen Stromzähler an, es sollen bei den turnusmäßigen Wechseln erstmals digitale eingebaut werden, die bei allen Neuanlagen bereits verwendet wurden.

In Sachen Gasnetz wird die Erneuerung der Anlagen im Zuge der Bismarckstraße und der Feldstraße sowie der dazugehörigen Kreuzung mit der Eisenbahn- und Blücherstraße das größte Vorhaben werden. Generell spiele den SWD die wachsende Beliebtheit des Heizens mit Gas in die Karten. Anwohner von Straßen, in denen Gasleitungen liegen, entschließen sich bei der Erneuerung ihrer Heizung, von Öl auf den gasförmigen Energieträger umzusteigen. Manchmal lohnt es auch, eine Stichstraße völlig neu zu erschließen. „Das macht unser Netz effektiver und natürlich sind wir auch daran interessiert, Gas zu verkaufen“, stellt Robert Greb fest.

Verzögerter Termin

Zum Paket 2019 gehört weiterhin die Instandsetzung und Leistungsoptimierung eines der Module im Blockheizkraftwerk Nord am Sitz der SWD in der Sachsenstraße. Es soll künftig aus weniger Primärenergie mehr Wärme und Strom erzeugen. Es stand bereits im vorigen Jahr mit in der Liste. Nun soll es im Sommer ersetzt werden. Der verzögerte Termin sei vor allem den Vorbereitungen geschuldet, erläutert der SWD-Chef. Die Möglichkeiten des Erneuerbare-Energien-Gesetzes sollten ausgenutzt werden. Und das Laufzeitende wird auch erst in diesem Jahr erreicht

Erschwernisse für Anlieger

Schon jetzt bitten die Stadtwerke um Verständnis: Bei den Arbeiten kann es jeweils zu Behinderungen und Erschwernissen für Verkehrsteilnehmer und Anlieger kommen. „Und im Vorfeld werden die Anwohner jeweils noch explizit informiert“, betont Michael Denef. „Wir versuchen unsere Maßnahmen auch jeweils zügig voranzubringen. Denn das ist auch wirtschaftlicher. Ich denke, das klappte bisher ganz gut“, ergänzt Greb.

Ein Teil der 3,5 Millionen Euro fließen aber auch in die Erneuerung des Fuhrparks, in die Erneuerung von Hard- und Software. Die Erneuerung der Netzleittechnik wird ebenso fortgesetzt.

Von Heike Liesaus