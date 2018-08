Krostitz

Starke Männer und ein buntes Programm verwandelten beim Krostitzer Treiben über Freitag und Sonnabend den Bereich zwischen Beachvolleyballanlage und Kurt-Fuchs-Stadion in eine Spiel- und Partywiese für Groß und Klein.

Zur Galerie Impressionen vom Krostitzer Treiben

Als Probe mit Blick auf die Highlandgames vom 14. bis 16. September am Schloss Trebsen (bei Machern) traten acht Kraftsportler aus Sachsen und den beiden angrenzenden Bundesländern Thüringen und Sachsen-Anhalt an den Start. Beim Steinstoßen mit einem 7,5 Kilogramm schweren Stein, beim Gewichtweitwurf mit 12,5 Kilogramm, beim einarmigen Gewichthochwurf mit 20 Kilogramm, beim Reifendrehen mit einem 120 Kilogramm schweren Traktorreifen und beim Baumstammüberschlag mit einem 5,7 Meter langen und 70 Kilogramm schweren Baumstamm schwitzten die gestandenen Männer dann nicht nur aufgrund der warmen Temperaturen.

Vorbereitung auf Meisterschaft

Für den 28-jährigen Martin Tim Kuhne aus Prießnitz war es nach einer Krankenzeit auch der letzte Vorbereitungswettkampf für die in zwei Wochen stattfindenden Deutschen Meisterschaften in Rüsselsheim. Trotz kürzlicher Krankheit kam er in der Gesamtwertung auf den zweiten Platz und rechnet damit – nach erfolgreicher Teilnahme an den Weltmeisterschaften im vergangenen März – auch bei seinem inzwischen sechsten Start bei den Deutschen Meisterschaften wieder mit einer Platzierung unter den ersten Fünf.

Von Alexander Prautzsch