Delitzsch

Den Begriff „Lehr- und Lustgarten“ hat Pfarrer Matthias Taatz kreiert. Beim ersten Spatenstich für die neue Löbnitzer Grünanlage an der Kirche, der gleichzeitig Auftakt des kleinen Adventmarkts war, erklärte er ein paar Hintergründe: Schließlich hätte die Löbnitzer Adlige Ave von Schönfeldt, deren Namen der Garten tragen soll, fast die Gattin des Reformators Luther sein können. Außerdem könne auch an die Pärchen gedacht werden, die bei einer Veranstaltung im Eichenast gegenüber auch mal abseits gehen könnten. Aber verlustieren bedeutet, „vergnügen, amüsieren; Spaß an jemandem oder etwas finden“. An verschiedenen Stationen des Gartens sollen Besucher auf lockere Art an die Zeit erinnert werden, die der Luther in Löbnitz verbrachte. Auch Kinder sollen hier spielen können. Auch deshalb durften neben Bürgermeister, Fördervereinsvorsitzendem, Landrat, Landtagsabgeordnetem, Pfarrer und Superintendenten auch einige der Jüngsten der Adventsmarktbesucher einen ersten Spatenstich setzen.

Pfarrer Matthias Taatz erklärt, worum es bei der neuen Anlage geht. Quelle: Heike Liesaus

Aufwertung der Ortsmitte

„Das ist eine wunderschöne Sache“, freute sich Matthias Melitz, Vorsitzender des Kirchenfördervereins. „Endlich fängt das an, was schon so lange geplant wurde.“ Die Kirchgemeinde hat sich bereits seit Jahren für die Herrichtung der Kirche mit der einzigartigen Kassettendecke engagiert, die bereits Besucher anzieht, betonte Bürgermeister Axel Wohlschläger ( CDU). Die erste Idee war, für sie eine angenehmere Umgebung zu gestalten, in der sie auf Führungen warten können. Denn jetzt ist das Gelände rund um den Sakralbau eher schmucklos. Nun ist daraus ein Projekt geworden, bei dem Kirch- und Bürgergemeinde zusammen wirken, mit dem die Mitte des Ortes für alle aufgewertet wird.

Fertigstellung im Sommer

Mit dem Gala-Bau Wurzen wurde eine Firma gefunden, die das Projekt im Kostenrahmen realisieren will. Das war nicht einfach und hatte zuletzt zum Herausschieben des Baustarts geführt. Nun sollen die Arbeiten im neuen Jahr je nachdem, wie der Winter es zulässt, ablaufen. Taatz nannte den 12. Juli als Wunsch-Endtermin. Die Kosten sind mit rund 400 000 Euro veranschlagt. Der größte Teil kommt aus dem Programm „Vitale Ortszentren“. Kirchenkreis und Landeskirche bringen davon circa 40 Prozent auf, die Löbnitzer Kirchgemeinde davon 60 000 Euro. Einige Spenden sind schon eingegangen. Aber es wird weitergesammelt. Auch Erlöse des Adventsmarktes fließen ein.

Von Heike Liesaus