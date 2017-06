Podelwitz/Krostitz. Die seit Kurzem eingerichtete Ampelanlage auf der Bundesstraße 2 am Abzweig Podelwitz/Göbschelwitz sorgt jeden Morgen in Fahrtrichtung Leipzig für einen rund fünf Kilometer langen Stau. Schlangen bilden sich mitunter bis an den Ortsausgang von Krostitz. Vor allem Pendler sind in der Zeit zwischen 7 und 8 Uhr betroffen, müssen bis zu acht Minuten mehr Zeit einplanen.

Nach Angaben der Krostitzer Gemeindeverwaltung bleibt die Ampelanlage voraussichtlich bis Ende November bestehen. Hintergrund sind die aktuellen Straßenbauarbeiten in Zschölkau, verbunden mit einer Umleitung über die Buchenwalder Straße Richtung Rackwitz. Wie Nadine Hoch vom Krostitzer Ordnungsamt sagte, hätten sich Landesverkehrsamt, Polizei und Gemeinde verständigt, die Ampelanlage aus Sicherheitsgründen einzurichten, da der Knotenpunkt Podelwitz/Göbschelwitz noch nicht ausgebaut ist und als Unfallschwerpunkt gilt.

Die Ampelanlage, die sich in Höhe des früheren Obstverkaufs befindet, soll Verkehrsteilnehmern mehr Sicherheit bieten.

Von Nico Fliegner