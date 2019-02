Krostitz

Die Freien Wähler werfen in Sachen Bürgermeisterwahl in Krostitz ihren Hut in den Ring. „Die nordsächsischen Freien Wähler haben im Rahmen ihrer Nominierungsveranstaltung für die anstehenden Kommunalwahlen 2019 Stefanie Jentzsch einstimmig als Kandidatin nominiert“, teilt Uwe Bernhardt, FW-Vorsitzender in Delitzsch, mit. Die 33-Jährige wird sich also sowohl für den Gemeinde- als auch für den Ortschaftsrat bewerben. Vor allem aber tritt sie als Kandidatin für das Bürgermeisteramt in Krostitz an.

Offizieller Termin noch nicht festgelegt

Zwar hat sich Amtsinhaber Wolfgang Frauendorf ( CDU) noch nicht festgelegt, wann genau er aus dem Dienst ausscheiden will. Aber im Gespräch mit der LVZ hat er schon angedeutet: Im Sommer soll Schluss sein. Er ist zwar für die siebenjährige Amtsperiode gewählt, aber er will das vierte Jahr nicht voll machen. Immerhin werde er in diesem Jahr 68. „Somit könnte die Bürgermeisterwahl gemeinsam mit der Landtagswahl am 1. September stattfinden“, schätzt Bernhardt.

Listenführerin für Löbnitz , Krostitz , Taucha

Stefanie Jentzsch wohnt im Krostitzer Ortsteil Kletzen und arbeitet als Prophylaxe-Schwester, Zahnarzthelferin und Praxisverwalterin. „Ich will mich mit ganzer Kraft für die weitere positive Entwicklung der Gemeinde Krostitz einsetzen“, erklärte die dreifache Mutter nach ihrer Nominierung in der FW-Kreisversammlung. Sie ist bereits vielfach ehrenamtlich, unter anderem in der Feuerwehr, tätig. Die Kletzenerin wurde auch als Listenführerin der nordsächsischen Freien Wähler im Wahlkreis III, Löbnitz, Krostitz, Taucha, nominiert.

Von Heike Liesaus