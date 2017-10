Steffi Burauen sorgt in Rackwitz für Durchblick am Bücherregal

Rackwitz. Ein neues Gesicht in der Rackwitzer Bibliothek am Märchenweg 2: Steffi Burauen verstärkte dort das Team aus drei Ehrenamtlichen. „Ich bin hier gar nicht so neu“, sagt sie, immerhin sei sie 1954 in Leipzig geboren. In Rackwitz ist sie jedoch erst angekommen: Zusammen mit ihrem Mann, einer rheinischen Frohnatur, zog sie im Mai nach Neuschladitz. Davor lebte die ehemalige Sekretärin in Königswinter bei Bonn. Nun, da sie beide Rentner seien, ging es für sie wieder zurück – aus Heimatgefühl, aber auch der Kinder und vier Enkelkinder wegen, die gleich nebenan im benachbarten Podelwitz leben.

Ehrenamt bringt Menschen in Kontakt

Bereits am Rhein hat Burauen sich ehrenamtlich engagiert und war für die Königswinterer Tafel aktiv. Dem Aufruf der Gemeinde, die in der Zeitung eine neue Bibliothekarin suchte, folgte sie da gern: „Ich brauche die Verbindung zu den Menschen“, sagt die 63-Jährige, die jetzt die Öffnungszeiten am Donnerstag von 14 bis 18 Uhr übernimmt. Auch sie liest gern: „Am liebsten historische Romane wie von Rebecca Gablé“, erzählt sie. Weshalb sie dafür wirbt, die Bibliothek mehr zu nutzen. Gerade für Kinder, für die Bibliothek im Jahr nur 2,50 Euro kostet oder für Erwachsene, die 6 Euro zahlen, sei sie eine gute Adresse. „Wir sind auch barrierefrei, gerade für die Älteren ist das wichtig.“

Von Manuel Niemann