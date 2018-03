Stephanie Mann ist die Beste in Sachsen

Stephanie Mann (23) ist die beste Schülerin in Sachsen im Bundeswettbewerb „Bester Schüler in der Alten- und Krankenpflege“. Die Schkeuditzerin will Altenpflegerin werden und nimmt dafür an einer berufsbegleitenden Ausbildung an der Akademie für Pflegeberufe in Schenkenberg teil. Die junge Mutter eines kleines Mädchens hat sich für den Bundesausscheid qualifiziert.