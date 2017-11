Storkwitz: Polizei ermittelt nach Attacke auf Autofahrer

Delitzsch. Nach einer Attacke auf einen Autofahrer im Delitzscher Ortsteil Storkwitz ermittelt nun die Polizei. Der Vorfall ereignete sich am Montagabend gegen 18.30 Uhr.

Wie die Polizei mitteilte, war ein 35 Jahre alter Autofahrer mit seinem Skoda auf der B 183 a von Brehna in Richtung Delitzsch unterwegs. In Storkwitz sei er dann auf die Hauptstraße abgebogen, wo ihm ein Pkw aufgefallen war, aus dem ein Mann stieg. Aufgrund einer Vollsperrung musste der Skoda-Fahrer jedoch nach einigen Metern wenden. Währenddessen habe er einen Schlag rechts hinten an seinem Fahrzeug wahrgenommen – so, als hätte einer dagegen getreten. Der Mann hielt an und stieg aus. Ohne ersichtlichen Grund sei er daraufhin von einem Unbekannten mit Schlägen und Tritten angegriffen und am Kopf und Bauch verletzt worden, so die Polizei weiter. Nachdem der Unbekannte äußerte, dass „hier nur 50 km/h erlaubt sind“, habe er von dem 35-Jährigen abgelassen und sei offenbar in Richtung seines Wohnhauses verschwunden.

Der Verletzte erstattete Anzeige und wurde dann in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Auch sein Auto und sein Smartphone wurden in Mitleidenschaft gezogen; der Skoda wies hinten rechts eine defekte Stoßstange auf und das Handy in der Hosentasche wurde durch einen der Tritte am Display beschädigt. Die Schadenshöhe ist noch unklar.

Von lvz