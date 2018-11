Straße und Vertrag: Kleine Schritte zur Nutzung am Seelhausener See

Delitzsch Tourismus am Tagebausee - Straße und Vertrag: Kleine Schritte zur Nutzung am Seelhausener See Mit einem städtebaulichen Vertrag wollen der künftige Betreiber und die Gemeinde Löbnitz ihre Zusammenarbeit in puncto Sausedlitzer Strand festklopfen. Dabei steht trotz jahrelanger Vorbereitung noch nicht fest, wann wirklich losgelegt werden kann. Immerhin ist die neue Straße ab Kreisverkehr in Richtung künftiger Bootsanleger schon fast fertig.

Die Zufahrt für die künftige Marina am Seelhausener See in Sausedlitz in der Gemeinde Löbnitz wird gebaut. Quelle: Heike Liesaus