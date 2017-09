Streit bei Delitzscher Kleingärtnern beschäftigt Polizei und Staatsanwaltschaft

Delitzsch. Wieder gibt es Ärger bei den Delitzscher Kleingärtnern und dem Kreisverband. Der beschäftigt bald die Staatsanwaltschaft. Weil ihm – unter anderem auch im Rahmen von Mitgliederzusammenkünften – vorgeworfen wurde, Daten gestohlen zu haben, zieht nunmehr der ehemalige Schatzmeister gegen den ehemaligen Vorsitzenden des Kreisverbandes und in der Folge auch gegen die jetzige Führung zu Felde. Der Mann, der namentlich nicht erwähnt werden möchte, hat Anzeige wegen übler Nachrede und Verleumdung gegen den ehemaligen Kreisverbandschef erstattet. Der wiederum hat ebenfalls Anzeige erstattet.

Angeblich Daten entwendet

Ins Rollen gekommen ist der ganze Ärger bereits im Herbst 2016. Weil er zu einem wichtigen Termin für den Kreisverband sollte und zu diesem Zeitpunkt aber einen anderen Termin beim Arbeitsamt hatte, wollte der Delitzscher mit einem Dreizeiler als Teilnahmebescheinigung mit Briefkopf des Kreisverbandes beim Arbeitsamt seine Entschuldigung für den Termin dort vorlegen. Damit habe er eine Fälschung des Briefkopfes begangen, habe ihm dann der Kreisverbandschef vorgeworfen. Dabei sei der Briefkopf alles andere als fälschungssicher. Wenig später wurde der Schatzmeister von seinem Amt abberufen. Zudem wurde dem Mann Datenklau vorgeworfen. Dabei habe er nur im Auftrag mittels eines USB-Sticks Daten von einem Rechner auf den anderen übertragen. Alle Unterlagen, mit denen er gearbeitet habe, seien in der Geschäftsstelle verblieben, beteuert er. Zudem sei er nur in die Räume gekommen, wenn ihm jemand diese aufschloss. Die eingeforderte öffentliche Entschuldigung der Kreisverbandsspitze sei bislang ausgeblieben. Er will eine Rücknahme der Behauptungen.

Vorstand schweigt

Der ehemalige Vorsitzende des Kreisverbandes erklärt, sich nicht dazu äußern zu wollen. Auch vom aktuellen Führungsteam gibt es keine Stellungnahme. Die Polizei Delitzsch steht kurz vor Abschluss der Ermittlungen und wird den Fall demnächst an die Staatsanwaltschaft weiterleiten. Die wiederum entscheidet dann, ob überhaupt Anklage erhoben wird.

Von Christine Jacob