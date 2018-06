Delitzsch

Im Delitzscher Ortsteil Rödgen ist am Wochenende ein Familienstreit eskaliert. Ein 52 Jahre alter Mann sei dabei durch Tritte und Schläge seines Schwiegersohnes so schwer verletzt worden, dass er im Delitzscher Krankenhaus stationär aufgenommen werden musste, teilte die Polizei mit.

Zu dem Streit kam es am Samstagabend gegen 23 Uhr. Der 52-Jährige wollte vor dem Haus noch eine Zigarette rauchen und sein Schwiegersohn gesellte sich hinzu. Doch schon wenig später seien beide – wie offenbar schon öfter – in Streit geraten, so die Polizei weiter. Der Schwiegersohn habe dann mit einem Gegenstand zugeschlagen und seinen Schwiegervater eine Platzwunde am Hinterkopf zugefügt.

Dann habe er noch mehrmals mit der Faust zugeschlagen und auf den am Boden Liegenden eingetreten. Später hob er ihn immer wieder auf, um ihn erneut auf den Boden zu schleudern, berichtete die Polizei. Die Tochter indes habe versucht, ihren Mann zu bremsen und sei immer wieder zwischen die beiden getreten. Als der Mann schließlich von seinem Opfer abließ, ging er zur Nachbarin und veranlasste, dass die Polizei gerufen wird.

Die Beamten ermitteln nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Von lvz