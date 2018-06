Döbernitz

Ein strahlendes Lächeln begrüßt alle, die das Gemeinschaftshaus des Döbernitzer Heimatvereins im Bahnweg betreten. Das Lächeln gehört zu Eva Teppke. Die 24-Jährige hat allen Grund, gut drauf zu sein. Vor nicht einmal einem Jahr haben sie und der Heimatverein dort eine kleine Dorfbibliothek ins Leben gerufen, die nun immer beliebter wird.

Angebot spricht sich rum

„Es läuft immer besser“, bilanziert die Studentin und ausgebildete Bibliothekarin. Waren es zu Beginn mal drei Regale und knapp 500 Bücher, stehen inzwischen knapp 700 Bücher aus fünf Regalen zur Auswahl. 18 fest eingetragene Nutzer gibt es mittlerweile für die kleine Dorfbibliothek, Tendenz steigend. Das Angebot soll keine Konkurrenz zur Stadtbibliothek in Delitzsch sein, sondern eine Ergänzung. Der Heimatverein, der den Ortsteil zusammen halten will und in dem Eva Teppke zu den jüngsten Mitgliedern zählt, hat die vollkommen kostenfreie Bibliothek auch ins Leben gerufen, um gerade älteren Leuten die für sie weiten und mitunter beschwerlichen Wege hin zur Alten Lateinschule in der Stadt zu sparen. „Es kommen aber längst nicht nur ältere Leutchen“, sagt Eva Teppke. Sie bietet ihren Lesern eine lange Leihfrist und geht speziell auf Wünsche ein. So besorgt die 24-Jährige auch mal extra Bücher, die gewünscht werden. „Kurze Schmöker mit Humor gehen ganz gut, ältere Leute lesen gerne Historisches“, weiß die Ehrenamtsbibliothekarin aus Erfahrung. Um Einkäufe in der örtlichen Buchhandlung zu finanzieren, setzt der Heimatverein auf Spenden: Am 7. Juli gibt es zum Döbernitzer Parkfest auch einen Bücherflohmarkt, dessen Einnahmen in neuen Lesestoff für die Döbernitzer investiert werden.

Öffnungszeiten fest geplant

Für Eva Teppke ist die Bibliothek mehr als ein Hobby. Sie ist ihr Herzensprojekt. Gerade arbeitet sie mit sparsamen Mitteln in Form von Farbpapier an einer noch besseren Kennzeichnung der vielen Bücher. Die Bibliothek ist auch ein wenig wie ein ewiges Praktikum für sie. Die 24-Jährige studiert an der HTWK in Leipzig Bibliothekswesen, bald steht ihr Abschluss an und sie hofft in der Region bleiben zu können. Zweimal monatlich am Mittwoch von 16.30 bis 18 Uhr öffnet Eva Teppke aktuell die kleine Bibliothek im Bahnweg. Die nächsten Termine sind der 11. und 25. Juli. Über das Angebot kann man sich zudem zum Parkfest am 7. Juli informieren.

Von Christine Jacob