DELITZSCH, . Es war eine verrückte Idee, die seit ihrer Geburtsstunde 2013 zum Selbstläufer geraten ist: In größtmöglicher Runde DEFA-Streifen von anno DDR-zumal schauen, Brause dazu und alles ist wie früher. Der Factory-Kino-Kult (FKK) erlebt dieses Jahr seinen fünften heißen Sommer.

Nur noch die Hälfte der Plätze

Im Innenstadthof der Breiten Straße 7 nehmen bei den Vorstellungen im Juli und August insgesamt mehr als 200 DEFA-Freunde am Kult zwischen 61 Jahre alter Vorführtechnik und Kinokantine „Hammer’ nich“ teil. Schon zu Jahresbeginn gab es die ersten Anfragen, berichtet Initiatorin Elke Fahr. „Egal wann, egal was, ich reserviere Plätze“, sagte zum Beispiel eine Frau. Und so sind jeweils bereits mehr als die Hälfte der Plätze in den beiden Vorstellungen reserviert. Am 22. Juli geht es mit dem 1978er-Streifen „Hiev up“ hinaus auf hohe See, am 12. August flimmert „Wie füttert man einen Esel“ von 1974 über die Leinwand im Innenhof.

Der Kult wird möglich, weil ein ganzes Team von Helfern den Initiatoren zur Seite steht und die Delitzscher Stadtwerke und die Wohnungsgesellschaft im Rahmen ihrer Kulturförderung finanzielle Mittel zur Unterstützung geben.

An beiden FKK-Abenden beginnen die Filme jeweils 21.30 Uhr, Einlass ist eine Stunde früher über die Schulstraße 2. Der Eintritt ist frei. Platzreservierungen sind jetzt unter 034202 55419 oder im Fotostudio Factory-7 möglich.

Von Christine Jacob