Sturmtief: Zahlreiche umgestürzte Bäume in und um Delitzsch

Delitzsch. Das Sturmtief Xavier hat am Donnerstag deutliche Spuren auch in der Region hinterlassen. In und um Delitzsch wurden einige Bäume entwurzelt oder beschädigt. Die Feuerwehr war ab 15 Uhr rund um die Loberstadt im Dauereinsatz.

Im Minutentakt neue Einsätze

Unter anderem wurde an der Kreisstraße 7442 nahe des Ortsteils Döbernitz ein Baum entwurzelt. Auch entlang des Wallgrabens, der Schlosspromenade, im Kyhnaer Weg, auf der Staatstraße 4 sowie an weiteren Stellen brachen Äste ab, wurden Bäume umgekippt oder drohten umzufallen. In der Alexander-Puschkin-Straße wurde ein Gerüst durch den starken Wind in Mitleidenschaft gezogen. Fast im Minutentakt kamen neue Einsätze in der Stadt und ihren Ortsteilen dazu.

Von Christine Jacob