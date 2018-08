Delitzsch

Trauer herrscht nach wie vor im Tiergartenteam und dem Förderverein nach dem Tod des letzten Bären. Die Suche nach Nachfolgern für die 2012 neu errichtete Bärenanlage läuft weiter an. Nachdem am Sonntag nach Braunbärin Susi auch der Grizzly Knicki nach langer Krankheit eingeschläfert werden musste, wird das über 1000 Quadratmeter große Gelände momentan von den Korsakfüchsen genutzt. Bis neue Bären für das Gehege gefunden sind, wird es auch dabei bleiben und keine andere Art mit einziehen.

Intensive Suche läuft an

Nachdem Susi schon Anfang des Jahres eingeschläfert werden musste, lief die Suche nach neuen Bären zwar schon an, dies aber nicht unter Hochdruck. Das Tiergartenteam wollte dem Grizzly nicht die Aufregung einer neuen Partnerin zumuten, da der Bär bereits krank war. Tiergartenleiterin Julia Gottschlich wird nun beginnen, intensiver nach neuen Bären zu suchen. Dazu sind jede Menge Anfragen bei anderen Einrichtungen zu stellen, muss auch die Art genau überlegt werden. Im Fokus der Recherchen stehen nun die Arten Syrischer Braunbär und der Kragenbär. Syrische Braunbären sind deutlich kleiner als andere Braunbären und haben ein helles, regelrecht blond anmutendes Fell. In ihrer Heimat gilt diese Art als vermutlich ausgestorben. Der Kragenbär wird wegen seiner Fellfärbung auch Mondbär genannt. Ursprünglich in Asien verbreitet, wird die Art dort wegen der Bärengallenflüssigkeit gejagt. Der Kragenbär gilt als weniger aggressiv als Braunbären.

Von Christine Jacob