Doberstau

Kleine Hinweisschilder mit grünen Weihnachtsbäumen wiesen am Wochenende Tausenden Besuchern den Weg zur Christbaummesse in der Fasanerie zwischen Zschernitz und Doberstau. Mit festem Schuhwerk, Axt und Säge ausgestattet führte der Weg für die Besucher vorbei an mehreren hundert Meter langen Auto-Karavanen hinein in die Plantage.

Zur Galerie Die Suche nach dem passende Weihnachtsbaum führte am Wochenende viele Gäste nach Doberstau.

Bisher hat der Sommer keine Spuren hinterlassen

Der heiße und trockene Sommer hat auf den ersten Blick keine sichtbaren Spuren hinerlassen. „Nur die ganz kleinen frisch gepflanzten Bäume litten darunter,“ erklärte Ulrich Haberland, Geschäftsführer. „Erst in acht bis neun Jahren könnten die Auswirkungen zu einer Knappheit an Bäumen in gesamt Mitteleuropa führen,“ so der Christbaumexperte.

Familien suchen nach dem passenden Baum

Inmitten der Reihen verpackter Nordmanntannen und Blaufichten suchten Familien gemeinsam nach dem passenden Baum für das Wohnzimmer. Die Kinder hingegen konnten nach erfolgreicher Suche, meist ihren eigenen kleinen Weihnachtsbaum für das Kinderzimmer stolz präsentieren.

Von Alexander Prautzsch