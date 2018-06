Delitzsch

Eigentlich soll man Hamsterkäufe ja unterlassen. Hamsterkäufe waren am späten Dienstagnachmittag aber ziemlich willkommen, da für den guten Zweck: Schauspielerin Melanie Marschke, bekannt aus der ZDF-Serie „Soko Leipzig“, saß an der Kasse des Delitzscher dm-Drogeriemarktes und schuftete. Jeder durch sie kassierte Euro wird dem Baff-Theaterverein gespendet. Sie kassierte Waren im Wert von 2380 Euro, dm rundete auf 2500 Euro auf.

Lange Schlange

Die Schlange an der Kasse der Blondine war lang. Lächelnd, recht flott und immer freundlich kassierte Aushilfskraft Melanie Marschke ab – von bergeweise Reinigungsmitteln bis hin zu teuren Parfüms. Zwei Stunden „Schicht“ hatte die Schauspielerin an der Kasse und jede Menge zu tun. Mit den Einkaufslisten für den ganzen Monat traten schließlich so einige im Drogeriemarkt an, der zugleich seinen vierten Geburtstag am Standort feierte. Auch Studenten, Dozenten und Chefs der Theaterakademie Sachsen kauften kräftig ein, immerhin kooperieren Baff und Schule kräftig miteinander, machen die Region mit Theater- und Musicalaufführungen bunter und fördern die kulturelle Bildung von Kindern und Jugendlichen. Die Einnahmen aus dem „Sonderkommando Kassiererin“ sollen unter anderem in Bühnentechnik investiert werden.

Von Christine Jacob