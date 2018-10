Delitzsch

Es ist wieder Premierenzeit in Delitzsch. Zum ersten Mal in ihrem zehnjährigen Bestehen organisiert die Theaterakademie Sachsen im Oberen Bahnhof einen Ball, ein Novum für die Loberstadt. Auf der Gästeliste stehen unter anderem mit den TV-Stars Melanie Marschke, bekannt aus der Krimiserie „Soko Leipzig“, und „In aller Freundschaft“-Gesicht Cheryl Shepard prominente Namen. Beide sind der Region bereits verbunden, haben in diesem Sommer beim „LANDschafftTHEATER“ in Bad Düben für das Stück „Die große Reise“ mitgespielt. Und noch ein weiterer Promi, der dort schon auf der Bühne stand, kommt nach Delitzsch zum Ball: Moderiert wird von der von der bekannten MDR-Stimme Alex Huth.

Melanie Marschke Quelle: privat

Es soll zugehen wie auf den ganz großen feierlichen Bällen der Weltgeschichte, Abendgarderobe ist unbedingt angesagt. „Und es soll gerne getanzt werden“, freut sich Akademie-Chefin Jana Bauke auf den großen Ball. Dieser steigt am 27. Oktober, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Ein paar wenige Karten sind noch zu haben, die Ticketpreise beginnen bei 39,90 Euro. Dafür gibt es neben all der Tanzerei und kulinarischen Genüssen ein hochwertiges Kulturprogramm von und mit den Dozenten der Theaterakademie. Verschiedene Delitzscher Unternehmen und Gastronomen sind ebenfalls im Boot, um das Event zu gestalten.

Schauspielerin Cheryl Shepard Quelle: André Kempner

Der Ball versteht sich auch als Geschenk an die Loberstadt. „So etwas gibt es bislang hier noch nicht“, erklärt Jana Bauke zur Event-Premiere. Die Theaterakademie läuft seit zehn Jahren, mit dem Ball soll das kleine Jubiläum groß gefeiert werden.

Karten gibt es in der Theaterakademie und unter 034202 36070.

Von Christine Jacob