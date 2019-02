Delitzsch

Der Januar ist rum und hat für die Delitzscher Tafel wider Erwarten doch noch ein gutes Ende genommen. Der Verein hätte mit seiner Delitzscher Ausgabestelle und Zentrale eigentlich genau zum 31. Januar aus dem Objekt in der Leipziger Straße ausziehen sollen. Monatelang wurde nach einem Ersatz-Domizil gesucht, stand die Sorge um das Tafel-Aus mehr als deutlich im Raum. Nun geht es am alten Standort doch noch weiter. Die nächsten Monate zumindest.

Tafel bleibt in Delitzsch

Die Tafel wird aber auch darüber hinaus, so Steffen Hampl vom Verein, auf jeden Fall in der Loberstadt bleiben können. Nur eine kurze Pause zum Jahreswechsel hat das Team gemacht, blickt nun optimistisch in das Jahr 2019 und das Jahr, welches fast das Aus hätte bedeuten sollen. Weil das Objekt in der Leipziger Straße nicht mehr finanzierbar war, hatte der Verein den Mietsitz selbst kündigen müssen. Damit die Kasse nicht noch klammer wurde, standen die Mitarbeiter im Winter selbst schon mit klammen Fingern da und sparten so die Heizkosten. Fast ein Jahr suchte die Tafel nach einem neuen Domizil für den Vereinssitz und die Delitzscher Ausgabe. Ein neuer Standort für die Ausgabestelle aber konnte nicht gefunden werden, jedenfalls noch nicht offiziell. Nun hat die Tafel mit ihrem bisherigen Vermieter eine Einigung und Lösung gefunden, sodass zunächst der Betrieb in der Leipziger Straße fortlaufen kann. Bis Juni kann die Tafel dort bleiben und die Bedürftigen versorgen. Auch danach wird es weitergehen, versichert Steffen Hampl. Ein neues Objekt ist bereits gefunden, es ist definitiv nicht so weit ab vom Schuss wie all jene Vorschläge, die der Verein auch aus Sorge um die Mitarbeiterinnen ablehnen musste und ähnlich wie die Ausgabe in der Leipziger Straße eher in Richtung Zentrum orientiert. Details zu der neuen Örtlichkeit will die Tafel noch nicht nennen. Mit dem Umzug in die neue Ausgabestelle will die Tafel dann das schwere Jahr 2018 Revue passieren lassen, vor allem aber neue Projekte und Partner vorstellen.

Neues Format angedacht

So ist es angedacht, eine neue Form der Ausgabe speziell für Bedürftige aus dem Umland zu entwickeln, die den Weg zu den Ausgabestellen in Delitzsch, Eilenburg und Laußig nicht bewältigen können und auch keine Unterstützung von ihren Verwandten oder Freunden bekommen. „Vorrangig also geht es um Senioren und Kranke“, erläutert Steffen Hampl. Die Tafel muss noch den konkreten Bedarf ermitteln, um eventuell ihren Lieferdienst zu entwickeln. Wer Bedarf hat beziehungsweise in seinem Umfeld beobachtet, wird gebeten, sich bei dem Verein zu melden (www.delitzscher-tafel.de).

Spendenbereitschaft steigt

Insgesamt, so Sprecher Steffen Hampl, ist es um die Tafel in Delitzsch wieder deutlich besser bestellt. Zur Zeit sind zehn Mitarbeiter für die Tafel aktiv, die älteste ist 80 Jahre und unterstützt die Ausgabe regelmäßig. In nächster zeit sollen noch 400-Euro-Jobber dazu kommen. Dass es mehr Mitarbeiter werden, sei nicht ausgeschlossen. Die festangestellte leitende Angestellte leiste mit außerordentlichem Engagement sehr gute Arbeit, so Hampl. Es geht stetig bergauf. Auch die Spendenbereitschaft sei in den vergangenen Monaten wieder gestiegen, berichtet Hampl. Vor allem Firmen unterstützen den Verein und damit letztlich jene Menschen, die sich Lebensmittel heutzutage nicht leisten können. 2500 Kunden im Monat zählt die Tafel an ihren drei Ausgabestellen momentan.

