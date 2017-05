Rackwitz. Bereits vor der Eröffnung am kommenden Donnerstag kam Leben in den seit einiger Zeit leerstehenden Schladitzer Hof: Der Tag der offenen Tür am vergangenen Freitag wurde von den Rackwitzern und Anrainern rege genutzt, um selbst nachzusehen, was sich in der Hauptstraße 2a inzwischen getan hat. Das ehemalige Hotel, das nach Insolvenz den Besitzer wechselte, wird als Seniorenresidenz wiedereröffnet. Zwar standen vor dem Haus noch Bauzäune und Paletten mit Pflastersteinen, die sollen aber bis Ende Juni verschwunden sein.

Innenleben neu kennenlernen

Jetzt galt es, das Innenleben des Hauses neu kennenzulernen: Zunächst entkernt und nun unter anderem mit einem Fahrstuhl ausgestattet, empfing es die Besucher mit warmen Pastellfarben und Naturfotografien an den Wänden. Von Außen hat es sich dabei gar nicht so verändert, selbst der alte Schriftzug bleibe. An dem alten Namen, so Ralph Steinbach vom Leipziger Pflegedienst Vitalis, halte man bewusst fest. Ob als Clubgaststätte oder später als Hotel, der Schladitzer Hof habe im Ort eine Geschichte, an die man anknüpfen wolle. Dies passe zum Konzept des Hauses, das nun kein – wie zunächst geplant – Pflegeheim ist. Der Krostitzer und seine Partnerin Kathleen Erler, die die Geschäfte des Pflegedienstes Vitalis führt und auch Bauherrin ist, bemühen sich seit 2013 um eine Wiedereröffnung. Jedoch lagen die Bauauflagen zu hoch, um am Standort eine stationäre Pflegeeinrichtung zu eröffnen. Stattdessen werden ab 1. Juni 27 Einzel- und sechs Doppel-Apartments in den beiden oberen Etagen angeboten.

Altersgerechte Wohnungen

Die Wohnungen sind altersgerecht eingerichtet. Zudem gibt es ein Betreuungsangebot. Die Betreuungspauschale beträgt im Monat 98 Euro pro Person und 143 Euro für Ehepaare. Diese kommt zu den 13,40 Euro Miete pro Quadratmeter Wohnfläche warm hinzu und beinhaltet die Reinigung der Wohnung einmal wöchentlich sowie die Präsenzkraft, die rund um die Uhr vor Ort ist und mit dem Notruf, den es in jeder Wohnung gibt, gerufen werden kann. Zum betreuten Wohnen gehören auch die großen Aufenthaltsräume. Mit einer Gemeinschaftsküche ausgestattet und den Betreuern dort sollen dies zentrale Plätze sein, um sozial in Kontakt zu bleiben.

Die Tagespflege, die mit 20 Plätzen ab dem 8. Juni im Souterrain eröffnet wird, kann von jedem Bewohner im Haus, aber auch von außen genutzt werden.

Von Manuel Niemann