Delitzsch

Die ersten Klänge aus dem Blasinstrument oder von den Saiten einer Konzertgitarre – manchmal noch etwas lautstark und schräg, aber Übung macht ja bekanntlich den Meister. „Alle meine Entchen“ oder Tonleiterklänge, erschallten am Samstagvormittag in den Räumen der Kreismusikschule „Heinrich Schütz“ im Delitzscher Barockschloss und luden so Groß und Klein ein.

Spielerisch zum Instrument

Zum Tag der offenen Tür konnten sich Eltern von spezifizierten Fachlehrern beraten lassen, während die Kleinsten spielerisch in den Bereich der musikalischen Früherziehung hineinschnupperten.

Angebote schon für Dreijährige

Kinder, angefangen bei drei Jahren bis zur zweiten Klasse, besuchten nach und nach die verschiedenen Etagen. Im obersten Stockwerk wartete Marie-Luisa Rödiger mit Blockflöten und einem musikalischen Würfelspiel auf die Familien. Die richtige Haltung und Koordination der Finger waren hier entscheidend, um den richtigen Ton herauszufinden.

Von Aelxander Prautzsch