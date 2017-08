Tagesmütter engagieren sich für Delitzscher Tierheim

Laue. Kleinvieh macht auch Mist. Diese Binsenweisheit kennen sie im Tierheim im Delitzscher Ortsteil Laue bestens. Aber nicht nur aus mistiger Perspektive: „Jeder Cent hilft unserer Arbeit“, sagt Tierheim-Chefin Simone Ewald. Spenden helfen den Tierschützern, das Heim weiter auf- und auszubauen.

Delitzscher Tagesmütter sammeln

Mit einer solchen kamen kürzlich die Tagesmütter von Delitzsch um die Ecke. 281,50 Euro für das Tierheim und noch einmal so viel für den Fußballverein SV Grün-Weiß Selben und seine Jugendarbeit hatten die 13 Frauen beim Stadtfest gesammelt. Dort hatten sie sich erstmals mit einem eigenen Infostand präsentiert, wollen nicht nur mit der eigenen Facebook-Präsenz mehr Aufklärung über ihre Arbeit und einen direkten Draht anbieten, mehr und mehr in die Öffentlichkeit. Das ist ein Kurs, den auch das Team des Tierheims seit geraumer Zeit verfolgt. „Das Tierheim war die erste Adresse, an die wir bei einer Spende gedacht haben“, erläutert Tagesmutter Diana Dietrich. Den Kontakt haben Tagesmütter und Tierheim schon vor einiger Zeit aufgebaut, immer wieder fließen Spenden aus den Reihen der Kinderbetreuerinnen zu den Schützlingen im Ortsteil Laue. Nun soll perspektivisch mehr daraus werden, in Natur- und Umweltbildung der Knirpse investiert werden: „Tiere und Kinder sind eine gute Kombi“, findet Diana Dietrich. Angedacht ist, dass auch mal Kindergruppen das Tierheim besuchen oder Tierheim-Mitarbeiter mit Schützlingen zu Besuch in den Tagespflegen kommen. „Wir schauen noch, wie wir das konkret realisieren können“, verrät Tagesmutter Katja Pirzkall. Beim Stadtfest 2018 wollen Tierheim und Tagesmütter einen Infostand gemeinsam betreiben.

Tierheim wird weiter umgestaltet

Unterdessen läuft die Arbeit im Tierheim weiter auf baulichen Hochtouren. Seit dem 1. Juli ist die Einrichtung auch wieder für Delitzscher Fundtiere und darunter auch ungefährliche Exoten zuständig. Während das Reptilienhaus bereits fertig ist und die ersten Schützlinge beheimatet, werden die Teiche für Schildkröten noch gestaltet, unter anderem müssen Zäune gebaut werden. In diese Arbeiten sollen die 281,50 Euro einfließen.

Von Christine Jacob