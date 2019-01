Delitzsch

Die Erzieherin in der Kita wird krank. Nicht schön, aber mit etwas Organisation springt eine Kollegin für sie ein und die Eltern können ihren Nachwuchs weiter in die Kita bringen. So weit, so unkompliziert. Was aber ist eigentlich wenn eine Tagesmutter krank wird?

Tagesmütter wichtige Stütze in Delitzsch

Noch immer gibt es für solche jederzeit möglichen Fälle in Delitzsch keine feste Lösung. Dabei machen die 14 Frauen in Delitzsch eine Kapazität von 70 Plätzen für Krippenkinder aus und sind längst als wichtige Stütze in der Kita-Landschaft anerkannt. Immerhin ist die Platzsituation in den Delitzscher Kitas nach wie vor angespannt – die Tagesmütter sind im Kleinstkindalter eine nicht zu unterschätzende Alternative und für einige auch eine bewusste Entscheidung, schließlich ist das Kind in einer kleineren und individuell betreuten Gruppe aufgehoben. Doch die Eltern stehen vor einem Problem, sollte die Tagesmutter krank werden. Dann gibt es keinen Ersatz. Jedenfalls nicht offiziell. Momentan organisieren die Frauen solche Sachen unter sich und können dabei auf die Genehmigungen des hiesigen Jugendamtes bauen. Oder aber die Frauen stellen auf eigene Rechnung geringfügig Beschäftigte wie etwa die eigene Mutter als potenzielle Vertretung an, Aus- und Weiterbildung dieser Kräfte zahlen sie allerdings aus eigener Tasche. Für ein ordentliches Vertretungssystem hoffen die in der Interessengemeinschaft (IG) der Delitzscher Tagesmütter organisierten Frauen auf mehr Hilfe der Stadt. Eine weitere Tagesmutter für solche Notfälle oder eine feste Kita-Gruppe könnte beispielsweise eine Möglichkeit sein. Spruchreif ist noch nichts davon geworden, obwohl schon lange darüber diskutiert wird. Es müsse auch geklärt werden, wie es mit der Bezahlung im Krankheitsfall läuft, erläutert Diana Dietrich von der IG. Gerade in längeren Krankheitsfällen wird es haarig, weil es keine Fortzahlungen gibt.

Kosten sind gestiegen

Weil die Tagesmütter in Delitzsch zudem seit 2017 mit der neuen Richtlinie Kindertagespflege mehr Geld bekommen – 580 Euro pro Kind und Monat statt 455 Euro zum Beispiel, zudem auch erhöhte Sachkosten – , müssen sie auch mehr an Kranken- und Rentenversicherungen bezahlen. Galt es früher etwa 184 Euro für Kranken- und Pflegeversicherung und rund 160 Euro für die Rentenversicherung zu bezahlen, so sind es nun 300 und 340 Euro weil die Steuer von erhöhten Einnahmen ausgeht. Die erhöhten Kosten für die Versicherungen habe man der Stadt vorgelegt, jedoch seien diese anders als vertraglich vereinbart noch nicht hälftig erstattet worden. Die Tagesmütter gehen zunächst in Vorleistung. Gesetzlich festgelegt aber sei, dass die Stadt sich an den Kosten beteiligt. „Wir sehen diese momentane Handhabe der Stadt als Vertragsverletzung an“, kritisiert Diana Dietrich und hofft auf Anpassung. Das müsse schnellstmöglich geschehen, da im Februar die erste Quartalszahlung für die hälftige Erstattungen der Versicherungen für das laufende Jahr ansteht. Die Stadtverwaltung gibt auf LVZ-Anfrage keine Stellungnahme zu dem Thema ab und verweist darauf, dass man die Antwort erst den Tagesmüttern überbringen wolle und diese dies nicht aus der Zeitung erfahren sollen.

Von Christine Jacob