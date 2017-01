Delitzsch. 4.30 Uhr: Zu sehen ist im Lichtkegel des Räumfahrzeugs nur die Straße und das 3,20 Meter breite Schiebeschild. Ansonsten gibt es nur Nacht, noch keine Landschaft. Draußen vor der Stadt ist alles ein schwarzer, undurchdringlicher Block. „Früh, beizeiten, ist eine Stunde viel Wert. Da bist du für dich, brauchst auf keinen Rücksicht nehmen“, erzählt Tarek Bezouh. Er ist Mitarbeiter bei der Servicegesellschaft (SGD), die für Delitzsch den Winterdienst erledigt. Durch das Stadtgebiet, aber auch die Dörfer führt sein Weg. Zschepen, Selben, Beerendorf, Spröda, Döbernitz oder das Gewerbegebiet Süd-West sind Stationen seiner Tour. Er steuert das größte Fahrzeug, das der Fuhrpark der SGD neben Unimogs, Traktoren und Multicars bereit hält. Überall dort, wo diese Technik an ihre Grenzen stößt, kümmern sich die Handkolonnen um freie Bahn. Die Hälfte der Leute sind in diese eingeteilt, legen Treppen, Bushaltestellen oder schmale Fußwege in Handarbeit frei. Die andere Hälfte ist zeitgleich mit den Fahrzeugen unterwegs: Insgesamt 25 Männer und Frauen.

Schichtbeginn um 4 Uhr

In der Regel beginnen sie um 4 Uhr. Um 7 Uhr ist wieder Treff in der Werkstatt. Dann wird abgesprochen, wo es Probleme gab, gegebenenfalls werden Wege noch einmal abgefahren und nachgebessert. „Am Ende fällt es sowieso auf uns alle zurück, wenn wir etwas nicht richtig machen“, sagt Bezouh. Ein indirektes Lob sei es schon, wenn andere Orte angeblich schlechter seien. Bald sind die Ersten unterwegs, die besonders früh eine freie Strecke brauchen: Pendler, aber auch Schulbusse. Daher gibt es einen nach Dringlichkeitsstufen gegliederten Tourenplan, der jährlich vom Bürgermeister abgezeichnet wird.

Einsatz nach Dringlichkeit

Dieser Winterdienstplan sieht vor, dass bis 7, am Wochenende bis 8 Uhr, die Durchgangs- und Hauptverkehrsstraßen geräumt sein müssen. Die Touren sind auf die Fahrzeuge abgestimmt. „Die Hauptschlagadern müssen zuerst gemacht werden“, sagt der gelernte KFZ-Meister, der sonst in der Werkstatt oder „wo es gerade klemmt“ eingesetzt wird. Jeweils 100 Tonnen Salz und Split hält die SGD zum Enteisen und Abstumpfen bereit. Eine Tonne koste 100 Euro. Sobald geschoben wird, müsse auch gestreut werden, da das Schild den Schnee verdichte und glatt fräse. „Winterdienst ist auch teuer. Es ist nicht so, dass wir auf Kosten der Bürger sparen. Aber es geht nicht, Salz zu verstreuen, damit es aussieht wie im Sommer.“ Während des Tages besteht für die SGD von 7 bis 20 Uhr Räumpflicht.

Von Manuel Niemann