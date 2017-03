Eilenburg/Wiedemar. Diebe haben es in der Nacht zu Sonntag auf den Garagenkomplex in der Eilenburger Fischeraue abgesehen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, seien 20 Garagen aufgebrochen worden. Die bislang unbekannten Täter hätten nach ersten Erkenntnissen Werkzeug, Maschinen und Kleinmaterial gestohlen. Wie ein Sprecher des Eilenburger Reviers sagte, sollten sich Besitzer bei der Polizei melden. Diese ist telefonisch unter 03423 6640 erreichbar.

In der Kranoldstraße und Leipziger Straße in Eilenburg sind am Sonntag gegen 11 Uhr Bettler unterwegs gewesen. Nach Polizeiangaben hätten sie Menschen auf der Straße angehalten und ein Schriftstück vor die Nase gehalten. Sie baten um Geld. Die Polizei warnt, den Leuten kein Geld zu geben. Letztlich hätten sie es auf das gesamte Portemonnaie abgesehen.

In der Air-Terminal-Straße in Wiedemar ist in der Nacht zu Sonntag ein Sattelzug samt Auflieger gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, sei dem Eigentümer ein Schaden in Höhe von 130 000 Euro entstanden. Hinweise nimmt das Revier unter Tel. 034202 660 entgegen.

Von Nico Fliegner