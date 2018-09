Delitzsch

Vorsichtig schlängelten sich hunderte Menschen an den kleinen Teelichtern vorbei, die im Zentrum der Loberstadt auf ihr Erleuchten warteten. Die lauen Spätsommertemperaturen und die Mitmachangebote für Kinder lockten vor allem viele Familien in die Eilenburger Straße. Während die blaue Stunde voran schritt, präsentierten auf der Bühne am Hermann-Schulze-Delitzsch-Denkmal Tanzgruppen ihr Können. Langsam verabschiedete sich der helle Tag und überall halfen die Gäste mit, die vielen tausend Teelichter zum Leuchten zu bringen und das Stadtzentrum mit einem anheimelnden Lichterschein zu verzaubern.

Endlos lange Laserstrahlen

Über dem Spektakel leuchteten endlos lange Laserstrahlen in den bereits tief dunkelblauen Himmel. In den Auslagen der Geschäfte und funkelten die Lichter auf. Delitzsch strahlte mit den Sternen um die Wette. Auf der Shoppingmeile entstanden Lichterbilder aus den zahlreichen bunten Kerzen, die sich beim Anzünden in tolle Lichterbilder verwandelten. Für dieses Spektakel verantwortlich war die Delitzscher Werbegemeinschaft und Mitorganisator Sebastian Krabbes. Er blickte zufrieden auf die vielen Besucher, die sich am Samstagabend durch die Shoppingmeile schlängelten. „Wir wollten ein Event organisieren, das vor allem auf Familien abzielt. Ein ruhiges Fest, darum haben wir auf Bands verzichtet. So können die Besucher einen gemütlichen Abend in der Stadt verbringen. Die Kinder sollen zum Mitmachen animiert werden“, sagte er.

Ansässige Geschäfte unterstützen Fest

Unterstützt wurde das Strahlenfest von den ansässigen Geschäften. Ebenfalls für Lichtspektakel sorgte die Blaulichtmeile. Während die Feuerwehr von der Drehleiter aus das Fest mit Bengalfeuer beleuchtete, sorgte das DRK von unten für Blaulichteffekte. Das Neonkinderschminken faszinierte die Jüngsten genauso wie der blau beleuchtete Wasserspielplatz. Das Erfolgsrezept mehrere Events hier mit einander zu verbinden,, ging auf. Ein Straßenfest, gepaart mit Lichtspektakel und Shoppingabend, könnte auch künftig auf wachsendes Interesse bei den Lobestädter stoßen. „Wir wollen das Fest zum Sommerabschluss wachsen lassen. Vom Stadtzentrum in alle Richtungen ist es denkbar das Event zu erweitern“, blickt der Organisator in die Zukunft..

Von Anke Herold