Delitzsch

Der Tiergarten Delitzsch bleibt auf Rekordkurs und -niveau: Die Besucherstatistik des vergangenen Wochenendes ist jetzt ausgewertet und damit klar, dass das traditionelle Lichterfest am Samstag mit einer Rekordbesucherzahl von 2500 Leuten endete. Der Tiergarten war mit unzähligen Kerzen, Lichterketten, Fackeln, Wasserkerzen auf den Teichen und Strahlern beleuchtet. „Ein absoluter Magnet war der Baumsteiger, gesponsert von der Firma Gerken, der durchweg Besucher auf 37 Meter Höhe in den Tiergarten emporschickte“, so das Tiergartenteam in der Bilanz. Ohne solche Sponsoringhilfe, aber auch das unzählige ehrenamtliche Engagement sei das Fest nicht möglich. Unter anderem sicherte die Feuerwehr Schenkenberg den Lichterumzug auch außerhalb des Zoos ab.

Von lvz