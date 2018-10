Lindenhayn/Mocherwitz

Still ruhen die Teiche in den Schönwölkauer Ortsteilen Lindenhayn und Mocherwitz. Die kleinen Gewässer sollten eigentlich als Ausgleichsmaßnahme für die Biogasanlage in Wannewitz saniert und l umfassend von Schilf befreit werden. Passiert ist bislang nichts.

Ausgleich sollte 2016 erfolgen

Die Sanierungen zum Ausgleich sollten ursprünglich zum Jahresbeginn 2016 erfolgen. Die zuständigen Behörden jedoch akzeptierten das laut dem Schönwölkauer Bürgermeister Volker Tiefensee (CDU) nicht. Wiederholt schrieb er sie an, wiederholt sei es zu Ablehnungen gekommen. Dann war als Ziel für den Maßnahmenbeginn der 1. September in Aussicht gestellt worden, auch daraus wurde nichts. Nun gab es zwischenzeitlich sogar einen Termin vor Ort mit der Naturschutzbehörde – dennoch sei die ursprünglich angedachte Komplett-Maßnahme abgesehen von einer Teilentnahme von Schilf so nicht akzeptiert worden, berichtet Tiefensee. Stattdessen plädiere die Behörde darauf, als Ausgleichsmaßnahme lieber den Rohrgraben aufzuwerten. Tiefensee hat nun die Naturschutzbehörde erneut angeschrieben, hofft, dass die dringend erforderliche Sanierung der beiden Dorfteiche noch dieses Jahr losgehen kann. „Ich will es eigentlich nicht mit dem Werbeliner See vergleichen“, so das Gemeindeoberhaupt, „dafür sind unsere Teiche zu klein, eine ewige Geschichte ist es leider trotzdem.“

So wie hier im Wiedemarer Ortsteil Lissa sind überall in der Region Teiche trocken Quelle: Alexander Prautzsch

Unterdessen gibt es in den meisten anderen Teichen der Kommune und Region nach dem heißen Sommer ein Problem mit niedrigen Wasserständen.

Von Christine Jacob