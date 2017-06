Der Delitzscher Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) und Beatrice Strangalies, Regionalmanagerin der Telekom für den Breitbau-Ausbau im Landkreis Nordsachsen, unterzeichnen am Nordplatz die symbolische Willenserklärung zum Internetausbau in der Stadt und in Ortsteilen.



Quelle: Thomas Steingen