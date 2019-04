Delitzsch

Es ist wieder an der Zeit: Das Baff-Theater Delitzsch und die Theaterakademie Sachsen arbeiten gemeinsam am neuen Sommerstück. Wieder wird es auf der Bühne im Tiergarten zu sehen sein. Das Drehbuch steht, die Rollen sind verteilt, die Proben können starten. Doch damit das Stück richtig rund wird, ist noch Unterstützung gefragt. Am 15. Juni ist Premiere – diese ist allerdings ausverkauft. Weitere Termine sind der 21. und 22. Juni, der 5. und 6. Juli jeweils 20 Uhr.

Stück eigens für Delitzsch

Das Stück spielt in einem Friseursalon einer Kleinstadt. Es geht um „ Kosmetik“ in allen Lebensbereichen, auch um die, mit der man das eigene Leben und den eigenen Status aufpoliert oder sich anders verkauft als man eigentlich ist. Es wird Momente zum Grübeln geben, genau wie Momente zum Schunzeln – klassisches Sommertheater eben. Das Stück wurde eigens für Delitzsch geschrieben. Während einer der Darsteller demnächst in die Kurzzeit-Lehre in einen Delitzscher Friseursalon geht, um dort bis auf das Schneiden von Haaren vom Locken drehen bis toupieren zu lernen, was friseurtypische Bewegungen sind, wird auch noch Ausstattung aller Art gesucht. Ob Trockenhaube, Föhn, Lockenwickler oder Scheren – die Theaterleute freuen sich über Requisiten.

Wer etwas zu bieten hat, sollte sich unter 034202 36070, 0176 36717232 oder am besten gleich mit Fotos der Requisiten an info@theaterakademie.net wenden. Die Sachen werden auch gerne abgeholt.

Von Christine Jacob