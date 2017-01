Glasflaschen, Besenstiele & Co

Sie sind mindestens so wichtig wie gute Darsteller und ein originelles Skript: Requisiten hauchen Theaterstücken erst richtig Leben ein. Das ist auch an der Theaterakademie Sachsen in Delitzsch nicht anders. Das Haus verfügt über einen bunten Fundus – der auf oft ungewöhnliche Weise zusammengetragen wird.