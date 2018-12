Delitzsch

Ohne gehe es gar nicht, sagt Jana Bauke. Für die Leiterin des Baff-Theaters gehört die Theaterakademie einfach dazu. Und das nicht nur, weil beide ihren Sitz im Delitzscher Oberen Bahnhof haben. Auch im elften Jahr der Theaterakademie und dem 27. des Baffs schmieden die kulturellen Institutionen der Stadt gemeinsame Pläne.

Abschlussprüfungen und kulturelle Bildung

Bauke, seit 2014 Leiterin von Baff und Akademie, sitzt in ihrem Büro im Turm des Klinkerbaus an der Anna-Zammert-Straße. Der Bildschirm des Laptops leuchtet, der restliche Schreibtisch ist zum Großteil mit Schriftstücken übersäht. Die 50-Jährige plant das kommende Jahr und ist noch voll mit dem jetzigen beschäftigt.

Die ersten öffentlichen Vorspiele in 2019 stehen bereits fest, sagt sie: Am 7. Februar können die Akademie-Abschlussprüfung im Bereich Monolog besucht werden, am 22. März steht Sprechen und Chanson auf dem Plan und am 29. März der Gesang. Los geht es immer um 19 Uhr.

Den weiteren Jahresverlauf hat sie ebenfalls durchgetaktet: So soll im Februar die Kinderoper Brundibàr, im Rahmen der kulturellen Bildung im Kulturraum Leipziger Raum, in Zusammenarbeit mit der katholischen Kirche, dem Baff-Theater und der Akademie auf die Bühne gebracht werden. In dem Stück wird die Geschichte der Geschwister Aninka und Pepícek erzählt, die für ihre kranke Mutter Milch kaufen und sich das nötige Geld mit Liedern verdienen wollen. Der Komponist Hans Krása wurde ins Konzentrationslager Theresienstadt verschleppt und hat die Oper dort fertig geschrieben, erzählt Bauke über den Hintergrund. Im KZ wurde sie dann von den dort gefangenen Kindern aufgeführt. Sie sollten ein kleines bisschen Normalität erleben. Krása und fast alle Darsteller wurden in Ausschwitz ermordet. „Das ist ein ganz wichtiges Projekt“, sagt die Leiterin.

Sommertheater-Abende im Tiergarten

Am „Interkulturellen Sommer in Delitzsch“ beteiligt sich das Baff-Theater mit internationalen Workshops im Oberen Bahnhof. Natürlich werde es auch wieder das Sommertheater geben. Im kommenden Jahr sollen die Abende komplett erneut im Tiergarten stattfinden, sagt die Baff-Leiterin. „Der Ort ist einfach wunderschön.“ Und auch das Klassenzimmertheater und das Weihnachtsmärchen des Baffs werden ebenso wie das Musicalprojekt der Akademie fortgesetzt.

Die zweite Auflage des Balls ist dagegen erst für 2020 vorgesehen. „Es war ein besonderer Abend für Delitzsch und der soll es auch wieder werden“, sagt Bauke. Die Planung für eine jährliche Veranstaltung sei jedoch nicht zu stemmen.

„Es werden aber noch spontan Dinge dazukommen“, sagt Bauke. Der Internetauftritt werde dafür täglich aktualisiert. Ein Blick dorthin lohne sich also immer.

www.theaterakademie.net

Von Mathias Schönknecht