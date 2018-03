Theaterakademie plant großen Ball für Delitzsch

Delitzsch. Gut Ding, sagt man, wolle Weile haben. Vor allem aber Durchhaltevermögen. Dass sich das auszahlt, beweist in wenigen Tagen die Theaterakademie Sachsen mit Sitz im Oberen Bahnhof von Delitzsch. Die Schauspiel- und Musicalschule wird am 28. März zehn Jahre alt. Gefeiert wird da aber nicht.

Gefeiert wird erst im Oktober

Noch nicht. Beziehungsweise nur im kleinen, weil internen Rahmen. Richtig groß zur Sache gehen soll es erst im Oktober und das Geschenk soll quasi an die Stadt gehen. Erstmals plant die Theaterakademie einen großen Ball für die Loberstadt. „Wir wollen ein tolles Event für Delitzsch schaffen“, erklärt Akademie-Leiterin Jana Bauke, „es soll richtig, richtig festlich werden.“ Die Zusammenarbeit mit Delitzscher Gastronomen und Veranstaltern läuft bereits auf Hochtouren. Am 27. Oktober soll dann in allen Sälen getanzt und gefeiert werden, dazu gibt es ein hochwertiges Kulturprogramm von und mit den Dozenten der Theaterakademie. Und eins ist Pflicht – die Abendgarderobe, immerhin soll es nicht nur eine würdige Feier zum zehnten Geburtstag, sondern ein so für Delitzsch einzigartiges Event werden.

Jana Bauke hat als Dozentin angefangen und leitet die Schule seit fast vier Jahren. Quelle: Wolfgang Sens

Lob von oberster Stelle

Es seien genau solche Ideen, die den Geist der Akademie auszeichnen, lobt Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) das Haus. „Es ist nicht hoch genug zu würdigen, was dort geleistet wird“, meint er. In den zehn Jahren habe sich die Akademie sehr gut entwickelt, was viel Jana Bauke zu verdanken sei. Fing es 2008 mit gerade einmal fünf Studenten an, sind heute jedes Semester um die 30 Schauspiel- und Musicalschüler eingeschrieben.

Die Schule kooperiert mit den Landesbühnen Sachsen und entsendet ihre Eleven dorthin zum Praxissemester, zudem gilt sie als einer der führenden privaten Musical-Ausbilder im Osten der Republik. Immer mehr Absolventen der Schule schaffen es auf dem sehr hart umkämpften Schauspielmarkt zu festen Engagements. Und die Akademie hat sich von Jahr zu Jahr mehr in das Kulturleben der Stadt eingebracht, die regelmäßigen Sommertheater-Abende im Tiergarten sind fast immer ausverkauft. Für Kitas und Schulen gibt es in Zusammenarbeit mit dem Baff-Theater regelmäßig Veranstaltungen wie Weihnachtsmärchen. „Hier bekommen Kinder Kultur geboten und vermittelt, die sonst vielleicht nicht damit Kontakt hätten“, lobt Wilde und appelliert an die Delitzscher, die Angebote im Oberen Bahnhof noch stärker zu nutzen.

