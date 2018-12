Delitzsch

Der Tiergarten Delitzsch schnürt für das kommende Jahr wieder ein Veranstaltungspaket. Allerdings wird es „nur“ acht statt etwa einem Dutzend Veranstaltungen beinhalten. Lieber setzt das Team am Rosental darauf, dass die jeweiligen Veranstaltungen dann mehr und qualitativ hochwertiges Programm liefern.

Wintermärktchen im Februar

Bestes Beispiel ist das für das Wochenende vom 9. und 10. Februar geplante Wintermärktchen. Stände, Handwerk und Kinderspaß sollen die Gäste in den Tiergarten locken. So ist am Samstag und Sonntag zum Beispiel jeweils ab 10 Uhr ein Kettensägenkünstler vor Ort, dem man beim Schaffen eines Kunstwerks über die Schultern schauen kann. Auch ein Stelzenmann wird am Samstag für Unterhaltung sorgen, am Sonntag gibt es ein Spinnrad auf der Bühne. Ansonsten gibt es am Samstag von 12 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 15 Uhr etliche weitere Angebote.

Weitere Termine

Auch die weiteren Veranstaltungstermine wie Ostern im Tiergarten, 1. Mai, Kindertag, Kinderflohmärkte am 3. August und 5. Oktober, die Tiergartensafari am 1. September und das Lichterfest am 2. November stehen bereits fest. Ergänzend wird es Sommertheater mit der Theaterakademie geben.

Von Christine Jacob