Delitzsch

Alle guten Dinge sind drei: Zum dritten Mal in Folge ziehen die Kronenkraniche im Delitzscher Tiergarten Jungtiere auf – drei an der Zahl. Allerdings ist aus Sicherheitsgründen und um Stress für die Kranichfamilie zu vermeiden der Weg um das Gehege abgesperrt. So wurde es auch 2016 und 2017 praktiziert, letztes Jahr musste ein Küken per Hand aufgezogen werden. Die Besucher können die Vögel allerdings trotzdem noch sehr gut beobachten, wenn sie ihrem Nachwuchs auf dem Außengelände Insekten füttern.

Bald noch mehr Nachwuchs

Küken gibt es auch bei den Temmincktragopanen, einer Hühnervogelart aus dem Bereich der Fasanenartigen. An anderer Stelle wird noch auf Nachwuchs gewartet. Trampeltierstute Laila soll sicher tragend sein, einen genauen Geburtstermin zu bestimmen gestalte sich in diesem Falle aber schwierig. Auch bei den Fuchsmangusten wird auf Nachwuchs gewartet, in etwa einem Monat könnte es soweit sein.

Von Christine Jacob