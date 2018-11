Delitzsch

Bleibt der Tiergarten in diesem Jahr weiter so auf Kurs, könnte der Besucherrekord vom vergangenen Jahr bald Geschichte sein. Vom 1. Januar bis 30. September haben bereits rund 61 700 Gäste die Einrichtung besucht. Das sind 600 Besucher mehr als zum gleichen Zeitpunkt 2017, so die jüngste Statistikauswertung.

2017 schon Rekord aufgestellt

2017 hatte der Tiergarten Delitzsch einen Besucherrekord aufgestellt, als erstmals mehr als 70 000 Besucher und sogar mehr Gäste als in den Eilenburger Tierpark kamen. Den Delitzscher Tiergarten besuchten vergangenes Jahr exakt 73 069 Gäste. Das waren so viele wie nie zuvor in der 50-jährigen Geschichte der Einrichtung. Der Tierpark Eilenburg zählte 2017 etwas über 71 000 Besucher. In diesem Jahr wurden im Eilenburger Zoo bis zum 30. September 58 000 Gäste gezählt, das sind 2000 Gäste mehr als im Rekordjahr 2017.

Neue Voliere im Tiergarten Delitzsch

Auch gegenüber den Vorjahren ist der Delitzscher Tiergarten deutlich in der Besuchergunst gestiegen, die Gästezahlen stiegen in den vergangenen Jahren kontinuierlich: 57 849 Menschen kamen 2016, 51 965 Gäste begrüßte die Einrichtung 2015. Ein Jahr zuvor waren insgesamt 50 188 Gäste gekommen. Bis dahin war 2011 mit 45 528 Gästen das besucherstärkste Jahr im Tiergarten. Den Gästen wird unter anderem mit der neuen begehbaren Voliere, die im Frühjahr eröffnet wird, immer wieder Neues geboten.

Von Christine Jacob